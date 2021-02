Wheelie-trekkende motorrijder vlucht voor politie na veroorzaken ongeluk in Dongen

Het zwarte randje van Valentijns­dag in nieuwe podcast ‘Feniks in de lucht’

10:27 TILBURG - Verwacht jij een bos rode rozen of een doos bonbons van je geliefde met Valentijnsdag? Dan spreek je van geluk volgens Hanneke Verheul en Hannah van den Bosch. De dag van de liefde heeft volgens de twee meiden ook een zwart randje. Die bespreken ze in de nieuwe podcast ‘Feniks in de lucht’ van Feniks Emancipatie Centrum in Tilburg.”