Wie gaat dat betalen, zoete lieve partijen in Hilvarenbeek?

Die bodem is al een tijdje in zicht. Al een paar jaar slinken de reserves van de gemeente en er liggen nog een paar fikse ‘rekeningen’ te wachten. Bijvoorbeeld het terugbetalen van bijna drie miljoen euro aan onterecht geïnde belastingen op de leidingen van Enexis. Het college van B en W is wel officieel in beroep gegaan tegen een beslissing van de rechtbank, maar het is nog maar de vraag of het gerechtshof anders beslist.