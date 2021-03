Wie heel Jong Brabant wil sparen, moet flink aan de bak: voetbalplaatjesboek telt 780 koppen

Buiten op het terras krijgen de spelers de laatste instructies voor de shoot. ,,Zodadelijk ga je in het gele vierkant staan dat je op de vloer ziet, je houdt je rug recht en kijk je in de camera.” Als eerste van zijn team is Dion Michielse (11) aan de beurt. ,,Ik was wel een beetje zenuwachtig. Er was extra krukje nodig omdat ik anders niet hoog genoeg stond. Maar ik heb de foto gezien en ik sta er goed op!” Ook zijn teamgenoot Raf Snellens (11) is enthousiast: ,,Het is een leuk idee dat mensen mij straks gaan sparen.”