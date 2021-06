Wie redt het Rielse carnaval van ondergang? ‘Op deze manier trekken we het niet meer’

Al vier jaar op rij bestaat de carnavalsviering in Riel uit vier bestuursleden. ,,We organiseren de optocht, het tonproaten en moeten elk jaar de Raad Van Elf op touw zien te krijgen. Het houdt een keer op”, zegt Vromans, die zich al 35 jaar inzet voor het Rielse carnaval.

Noodklok

R.C.S. De Kaaien deed een oproep op Facebook waarin staat dat ze dringend op zoek zijn naar opvolgers. ,,Als er geen interesse is om de bestuursfuncties over te nemen, zullen we genoodzaakt zijn de Stichting op te heffen.” Riel en carnaval kennen al jaren een moeizame relatie. Twee jaar geleden luidde Vromans al de noodklok. Het tij voor carnaval vierend Riel werd toen op het nippertje gekeerd, nadat RCS de Kaaien en (gezelligheids)vereniging Kaai Kapot de handen ineen sloegen. Ook in 2017 stapten er verschillende leden op en was de nood naar nieuwe bestuursleden hoog. Vromans nam destijds het voorzitterschap over van Leon Hesselberth.