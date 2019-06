Wie veranderde de plaatsnaamborden van Dongen in Longen?

De gemeente Dongen laat in een verklaring weten de actie van de groep te respecteren. ,,We hopen dat deze actie bijdraagt aan meer aandacht voor orgaandonatie zodat iedereen daar de keuze in kan maken die het best bij hem of haar past. Het is een belangrijk onderwerp dat mensenlevens kan redden.” De gemeente kreeg dinsdagochtend al veel meldingen van de aangepaste borden en was zelfs al begonnen de stickers weg te halen. ,,Maar nu we de brief hebben ontvangen en duidelijk is hoe en waarom, stoppen we met verwijderen stickers. We vertrouwen erop dat de actiegroep ze binnen 3 dagen weghaalt.”