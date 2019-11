Wie wil zijn stem lenen aan de wandelende huisjes? Tilburg Cowboys op zoek naar twintig nieuwe ‘bewoners’

Kinderen missen pieten niet bij alterna­tief Sinter­klaas­ver­haal in 013

27 november TILBURG - Een Sinterklaasverhaal zonder gesteggel over Zwarte Piet. In de fantasierijke wereld van Alma is het mogelijk. En de ruim honderd kinderen die woensdagmiddag samenkwamen in 013? Die leken niets te missen en genoten volop van het fantasierijke, hartverwarmende kinderverhaal Alma & Het vliegende paard.