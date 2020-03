Wie zich niet goed voelt, zet rode kaart achter het raam: bijzonder initiatief in Tilburg

De Kaaistoep in Tilburg is een speeltuin én laboratori­um voor natuurmin­naars

12:01 TILBURG - Ze schreven maar liefst 700 pagina’s vol, de natuurliefhebbers die al 25 jaar onderzoek doen in De Kaaistoep. Een boek dat even kleurrijk is als dat gebied aan de rand van Tilburg. Het getuigt van de toewijding van deze ‘vrijwillige professionals’.