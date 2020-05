Wielrenner geschept door auto in Rijen.

Dorpsbingo Ber­kel-En­schot: goede vervanger voor dorpsevene­men­ten

11:30 BERKEL-ENSCHOT - Ter vervanging van een aantal afgelaste evenementen was er zaterdagavond in Berkel-Enschot een online dorpsbingo, die vanuit Haaren overal in de regio aan het oprukken is. ,,Leuk, maar het is wel anders.”