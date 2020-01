Wiet, xtc en cocaïne: politie pakt drugsdealer op in Tilburg

Azc van Oisterwijk telt na Ter Apel de meeste kinderen die verdwijnen

13 januari OISTERWIJK - In tien jaar tijd heeft het asielzoekerscentrum in Oisterwijk 177 kinderen weg zien lopen. Dat is van alle azc's het op een na hoogste cijfer. Het azc in Gilze blijft daar met 22 weggelopen kinderen bijvoorbeeld ver bij achter.