Wietkwekerijen opgerold op drie locaties in Tilburg

‘Brandweer­gek’ Jayden (12) uit Rijen ontroost­baar na verliezen unieke Playmobil-collectie

7:18 DRIEBERGEN/RIJEN - Hij wordt er rustig van, kan er zijn ei in kwijt. De Playmobil-collectie is voor Jayden Boluyt (12) uit Rijen zijn lust en zijn leven. Maar die is hij nu kwijt, door een ongeluk op de A12 bij Driebergen. Het gezin was op weg naar een speciale beurs in Veenendaal waar Jayden zijn collectie zou tentoonstellen.