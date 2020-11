‘Wij willen geen Netflix-universiteit worden’, zegt Wim van de Donk als nieuwe rector magnificus in Tilburg

Bijna 8,5 miljoen euro voor renovatie: LST schrikt, volgens andere partijen ‘heeft Hall of Fame zich bewezen’

18 november TILBURG - Voor de grootscheepse renovatie van de Hall of Fame in de Spoorzone wil het college bijna 8,5 miljoen euro uittrekken. De Lijst Smolders Tilburg schrikt van het bedrag, voor de andere politieke partijen is het klip en klaar: ,,De Hall of Fame verdient een goed pand en continuïteit.”