Wij willen het ook: een veilig dorp in een rechtvaardige samenleving

Biografe Danique kent crimineel Janie H. (51) door en door: 'Afschuwe­lijk, dit zat er aan te komen’

9:23 BREDA - Dat de 51-jarige Janie H. ooit nog eens in zijn criminele loopbaan gearresteerd zou worden, komt voor Danique Pals niet als een verrassing. Dat hij in verband zou worden gebracht met een gruwelijke aanslag op iemands leven, is echter een ander verhaal. Hij meldde zichzelf gisteren bij de politie, omdat hij verdachte is in de zaak van Ger van Zundert, die maandagavond in brand werd gestoken in zijn eigen garage. ,,Ik had het gevoel hem goed te kennen, maar had nooit gedacht dat hij hiertoe in staat zou zijn. Afschuwelijk”, zegt H.’s biografe in gesprek met BN DeStem.