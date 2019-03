Wijkagent helpt bejaarde vrouw uit benarde positie in Tilburg

Theater De Nieuwe Vorst is weer een lunchcafé

10:00 TILBURG - Bij Theater De Nieuwe Vorst is het na lange tijd weer mogelijk om te lunchen. Phyllis Derolur van Proeflokaal De Tuin serveert lunches en Randy Hoekwater, voormalig exploitant van Kaldi, staat achter de bar en verzorgt koffie en drankjes. Lunchen kan vanaf dinsdag 12 maart, dan is het café van Theater De Nieuwe Vorst weer overdag geopend. Ook de binnentuin is bij mooi weer open.