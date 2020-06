Wijkagent in coronatijd, extreme rust én hectiek: ‘Eerst scholden ze me uit, later kwamen de excuses’

Corona en criminaliteit: op het eerste oog is het één nog best een goede remedie voor het ander. Vooral in de eerste weken van de lockdown kon je op straat een speld horen vallen.



De voordelen? Het aantal woninginbraken daalde tijdens het toppunt van de crisis naar nul (omdat iedereen thuiszat). ,,Van woninginbraken hadden we er elke dienst voor de coronacrisis wel twee, toen een paar weken helemaal geen meer", vertelt de Tilburgse wijkagent Erwin van Erve. ,,Nu is het op dat vlak nog steeds heel rustig.”



Zijn straten, pleinen en parken - Broekhoven (tot de Ringbaan), Fatima, Jeruzalem - waren uitgestorven. Winkeldieven doken amper op omdat ze in de lege winkels te veel opvielen en tijdens spoedritten - 'blauw, blauw met sirene' - was het ontzettend rustig op de weg. Dus kwam de politie zo ter plaatse.