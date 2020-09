‘Wijkcentra ook bij tweede besmettingsgolf zo lang mogelijk open houden’

Lijst Smolders Tilburg kon zich als enige fractie niet vinden in de motie. Raadslid Cees van Dijk vond het vanwege het grotere risico op besmettingen bij de doelgroep onverantwoord om de centra open te houden. ,,Dit is een gigantisch probleem. Wij stemmen hier niet mee in, want wij willen niet betrokken zijn bij nieuwe besmettingen.”



Wethouder Dols stond echter positief tegenover de motie. ,,We kennen het belang van de wijkcentra, maar het moet wel volgens de coronaregels gebeuren. Na de eerste golf hebben in goed overleg met ContourdeTwern de wijkcentra open kunnen houden tot het echt niet meer veilig was. Dat willen we bij een tweede golf weer doen.”