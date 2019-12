WijkConnect: een digitaal prikbord voor de Reeshofbewoner

Een prikbord zoals in de supermarkt, maar dan op internet. Dat is WijkConnect, een online platform waar bewoners van de Reeshof ideeën en activiteiten kunnen delen.

,,De Reeshof is van oorsprong een slaapwijk, maar inmiddels is dat anders en wordt er veel georganiseerd. Alleen weten veel mensen dat niet. WijkConnect moet dat zichtbaar maken", zegt Nathalie van Hooijdonk. Zij verbindt samen met Tanja Kluytmans sinds begin dit jaar voor Reeshof & Co ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners met elkaar.

Quote We willen naast offline nu ook mensen online met elkaar verbinden Tanja Kluytmans

Doel? Het vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid. ,,Binnen no time zaten we als Reeshof & Co al op honderd initiatieven, een hele waslijst met ideeën, die we onmogelijk allemaal konden helpen versnellen. We willen naast offline nu ook mensen online met elkaar verbinden", legt Kluytmans uit.

Sociale kaart

WijkConnect is een bestaand nationaal online platform. Het helpt bewoners hun eigen sociale kaart, activiteitenkalender of podium voor burenhulp te bouwen. Na Breda is Tilburg de tweede Brabantse stad waar burgers inhaken op mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt om sociale samenhang te versterken. Dat zónder tussenkomst van de gemeente.

Mediascherm

Quote Alles wat nodig is om het mooie, initiatief­rij­ke Reeshof met straks 50.000 inwoners te ontwikke­len, staat op WijkCon­nect Tanja Kluytmans Nu kent het stadsdeel al meerdere (sociale) platformen waar initiatieven op stadsdeel- en wijkniveau worden gedeeld. Zo zijn er diverse Instagram- en Facebookpagina's en toont het grote mediascherm bij wijkcentrum Heyhoef Window for your Eyes vooral culturele activiteiten. Maar denken dat WijkConnect een zoveelste versnippering is binnen het sociale medialandschap, is volgens Kluytmans en Van Hooijdonk onterecht. ,,Facebookpagina's zijn vaak wijkgericht, we willen dat doorbreken en alles in de Reeshof samenbrengen op één centrale plek. Op deze manier kun je initiatieven in het hele stadsdeel meer zichtbaar maken", zegt Van Hooijdonk.

Ondanks dat het platform veel wegheeft van het traditionele prikbord bij de super op de hoek, is het zeker geen Marktplaats. Het platform is er om ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners met elkaar te verbinden, niet om spullen te verkopen.

Tientallen initiatieven

WijkConnect is pas een kleine maand actief, maar kent inmiddels tientallen initiatieven met een veelal sociaal karakter. Zo biedt Automaatje vervoerservice voor en door bewoners die minder mobiel zijn. De Jonge Strateeg helpt hoogbegaafde kinderen en kinderen met een stoornis in het autisme spectrum hun vaardigheden te ontwikkelen door middel van bordspellen. Ook presenteren wijkagenten van de Reeshof zich. Verder is er ruimte voor nieuws, gun-verzoeken en een 'smoelenboek' met contactgegevens.