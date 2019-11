Wijnand van Lieshout zegt het zelf: ik ben milder geworden. Tilburgse kunstenaar bijna 80

De mond staat niet stil. Zijn monoloog gaat over Tilburg, over de stad als termietenberg, over auto’s die meer zuipen dan hijzelf. Over kreeft die hij elke week zou willen verorberen, over een oude badkuip in de Hasseltse kapel. Wijnand van Lieshout (bijna 80) praat, praat, praat. Het gaat over zijn werk, dat is logisch, hij is kunstenaar, en verder over alles wat door zijn volle hoofd stuitert. ,,Hoeveel tijd heb je voor het interview? Zes uur?”