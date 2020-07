Wijze les van vertrekkend ETZ-uroloog Paul Kil: ‘Een kankerpatiënt weet vaak zelf wat goed voor hem is’

Uroloog Paul Kil heeft net plaatsgenomen aan de tafel en hij staat alweer op. Of hij even bij een patiënt mag kijken. ,,Twee minuutjes.” Natuurlijk, werk gaat voor. Werken met de patiënt is toch het allermooiste in zijn vak, vertelt hij even later als hij weer zit. ,,Daar heb ik nog steeds heel veel plezier in.”