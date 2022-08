Wil Schapendonk blijft zichzelf altijd uitdagen, ondanks zijn visuele beperking

Opgetogen trok Udenhouter Wil Schapendonk (74) afgelopen 26 april naar het Tilburgse stadhuis. Hij had immers alles gedaan om dorpsgenoot Jos Viveen een koninklijke onderscheiding te bezorgen. Samen regelde het duo - via de Stichting Sport- en Promotie-evenementen Udenhout - de herinrichting van het gebied rondom sportpark Zeshoeven en de oude manege De Vierhoeven. Daarnaast zet Viveen zich ook in voor cliënten van ASVZ. ,,Ik vond dat hij dat verdiende”, zegt Schapendonk.