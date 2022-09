Wilde politieachtervolging eindigt tegen boom op Pieter Vreedeplein: fietser duikt nét op tijd weg

Stoere Kerels | ‘Iets positiefs bij Willem II? Ja, op de tribune; de fans’

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 5 blikken ze terug op de teleurstellend verlopen uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht (0-0). De gast van de week is oud-Willem II’er Arno Arts, die nu een functie heeft bij FC Utrecht.

30 augustus