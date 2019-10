Wildwesttaferelen in Veldhoven: politie doet nog steeds onderzoek naar achtervolging en schietpartij

De grote vraag die in Veldhoven momenteel bij iedereen heerst: Wat is er in hemelsnaam gebeurd op de Traverse, Houtwal en Smelen. Buurtbewoners maken melding van wildwesttaferelen op zondagavond. Rond 22.15 worden meerdere geweersalvo's gehoord en kort daarop volgt veel politie en een helikopter. Blijkbaar heeft er dan net een achtervolging plaatsgevonden. Er worden twee gewonden in stilstaande auto's gevonden vlakbij de bushalte Smelen. De derde gewonde meldt zich met wat anderen op het politiebureau in Veldhoven, om zich in veiligheid te brengen.

‘Blijf binnen’

Volgens de politie lijkt het op een ruzie tussen twee groepen en is de schietpartij begonnen tijdens een achtervolging. Auto’s reden over de Houtwal richting Veldhoven toen één inreed op een ander. Daarbij kwamen ze allebei tot stilstand. Meerdere inzittenden vluchtten de wijk in, één man bleef gewond achter in één van de wagens. In buurtpreventie WhatsApp werden omwonenden opgeroepen om binnen te blijven.

Quote Je hoorde meteen dat het geen vuurwerk is. Je vraagt je af wat er in hemelsnaam is gebeurd Buurtbewoner

’Net schietpartij ter hoogte van Traverse en hoorde een hoop geschreeuw, veel politie op de been. Blijf binnen voor je eigen veiligheid’, klinkt het om 22.37 in de buurtapp. Ook omwonenden bij wie het voorval zich zowat in de achtertuin afspeelde schrikken zondagavond op na geweerschoten. ,,Je hoorde meteen dat het geen vuurwerk is. Je vraagt je af wat er in hemelsnaam is gebeurd.” Een buurtbewoner ging vlak na de schoten naar buiten en merkte dat politie vrijwel direct ter plaatse was.

Afsluiting

,,Op een gegeven moment hoor je schoten en denk je het zal wel", zegt een bewoner van Zandhei. ,,Maar daarna hoor je veel politie en een helikopter en dan blijkt er toch van alles mis.” Onder geen beding gaat de buurtbewoner naar buiten om te kijken. ,,We blijven uit het vuur, letterlijk en figuurlijk. Je weet nooit wat die mensen bij zich hebben. Gelukkig zijn de deskundigen nu aan het werk om te onderzoeken wat er is gebeurd.”

De hele nacht en ochtend is de politie al bezig met uitgebreid onderzoek. Al het verkeer wordt geweerd van De Smelen, Houtwal en Traverse. De auto staan er om 10.30 nog altijd en er is veel politie op de been. Ook staat er een bus op de busbaan.

Volledig scherm De politie is al de hele nacht en ochtend bezig met uitgebreid onderzoek naar de wildwesttaferelen in Veldhoven. Buurtbewoners hebben veel vragen over de achtervolging en schietpartij in hun buurt. © Jelle Krekels