Wilhelminapark: niet te hip, wel geur van grote bomen

‘Ruik eens goed.” Gevraagd naar waarom ze in het Wilhelminapark zit, maant Else Derks haar gezelschap om eerst even diep adem te halen. ,,De geuren in dit park zijn heerlijk, je ruikt de bomen. Ik vind dit één van de fijnste plekken van de stad.” Ze zit er met een kleedje, kaas en wijn. Al is dat laatste object ietwat weggemoffeld want eigenlijk geldt er een alcoholverbod. ,,Maar daar ben ik nog nooit op aangesproken.”



Ze heeft een voorliefde voor het park en geef haar eens ongelijk. Het park is 2,5 hectare groot, telt 80 soorten bomen en meer dan 50 monumentale exemplaren. Grote dames en heren zijn het, met takken die als de bogen van een kathedraal het groene dak torsen.