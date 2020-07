Wilhelminapark viert de zomer: van concerten tot cocktailbar

'Wilhelminapark viert de zomer': onder dat vaandel wordt augustus een maand vol activiteiten en evenementen in een van de oudste parken van Tilburg. Het gaat om een breed programma van concerten tot rondleidingen langs de oude bomen, van kinderactiviteiten tot een bingoavond.



Er komt een cocktailbar te staan, het mobiele parkcafé biedt dagelijks eten en drinken aan en er komen verschillende foodtrucks langs.



,,Omdat iedereen thuisblijft, leek het ons leuk om juist in het park meer te organiseren", zegt Wessel Verhoeven. Samen met zijn vader wil hij het voormalige café Alt Wien veranderen in een eet- en lunchcafé, maar die plannen hebben nog even nodig. Ondertussen verkopen ze er drinken en broodjes uit een mobiele zaak.



Ze zijn lang niet de enige nieuwkomers. Cocoon streek twee jaar geleden op de hoek van het park neer, ondertussen is café Tramstation weer gevuld met tatoeëerder The Bearded Thrush en barbier The Bodhi Barber. Nieuw bloed, nieuw leven. Een park dat er altijd al prachtig bij ligt, maar jaren geleden ook minder goed bekend stond: om de zwervers en prostituees.