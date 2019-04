Willem II’er Pavlidis over wonen in Tilburg: ‘Jullie fietsen zelfs als het vriest’

Zondag is het Orthodox Pasen, een week later dan Pasen in Nederland. De Griekse Vangelis Pavlidis (20) probeert dat, nu hij in Tilburg woont, toch te vieren. Zo heeft hij deze week gevast. ,,Ik heb de hele week geen vlees gegeten, zonder zuivel kan ik niet.” Tijdens het vasten mag men namelijk geen vlees, vis en zuivel eten. Eigenlijk wordt er veertig dagen gevast, maar de meeste moderne Grieken hebben dit ingekort tot de laatste week voor Pasen. ,,Gelukkig komt mijn familie dit weekend op bezoek, dan kunnen we het samen vieren.” Want op zondag is het feest: er wordt gegeten, gedanst en gezongen.