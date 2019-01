Willem II-fan 'sloeg brandblusser stuk bij voetbalrellen NAC': zes Tilburgers opgepakt

Het clublied is springle­vend in Tilburg: hup Reeshof-pan­ters en stoere kerels! En Sarto moet in top

13:44 TILBURG - Niets is zo leuk als het bezingen van de eigen trots. Het clublied is dan ook springlevend. Voetbalclub Sv Reeshof presenteert zaterdag 12 januari het hare. Zoals Sarto vorig jaar deed. Bij FC Tilburg is een lied op komst.