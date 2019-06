Willem II-Feyenoord tijdens Ten Miles: ‘Dat is hartstikke ongelukkig’

Voor het verwaarlo­zen van honden is geen begrip, voor de verdachte wel

9:11 BERKEL-ENSCHOT/BREDA - ‘Alles wat we u bieden is hulp, hulp en nog eens hulp.” Politierechter J. van Meer is heel welwillend tegen de verdachte die dertien honden in Berkel-Enschot in erbarmelijke omstandigheden in hokken had zitten. Die verdachte, de 53-jarige J.H., blijft pruttelen. ,,De overheid mag alles. En het is gewoon tuig. Nou moet ik weer drie jaar naar die reclassering.”