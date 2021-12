Willem II koopt het stadion, maar waarom eigenlijk?

podcast Stoere Kerels | ‘Hoe was je eerste dag bij Willem II? Ik weet het niet; hier spoort er geen een’

Willem II weet al maanden niet meer wat winnen is en in zo'n periode is het ook wel eens fijn om weer even te kunnen lachen. En daar kun je zeker van zijn als je oud-speler Arno Arts en verzorger Henry van Amelsfort uitnodigt voor aflevering 3 van de BD-podcast ‘Stoere Kerels’.

16 december