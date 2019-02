Willem II regelt vuurwerk voor aanvang halve finale tegen AZ, spelers groeten supporters op de Heuvelring

Vrouw (40) uit Dongen op rooftocht in 18 Belgische kerken: 1,5 jaar de cel in

16:00 DONGEN - Een 40-jarige vrouw uit Dongen is in België veroordeeld tot anderhalfjaar cel voor het stelen van koperen afvoerleidingen van achttien kerken in Belgisch-Limburg. De rechtbank in Tongeren legde haar ook een boete op van 1600 euro. Daarnaast moet de vrouw een schadevergoeding van bijna 16.000 euro betalen aan vijf kerken. De andere kerken kunnen de herstelkosten later nog op haar verhalen.