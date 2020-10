Willem II-straat moet als eerste flink vergroenen, daarna volgen nog vijf grote straten in de binnenstad

De belangrijkste straten van de binnenstad - De Grote Zes - worden groener, gaan onder de grond flink op de schop en krijgen als dat nodig is een andere inrichting. Bij de Willem II-straat en Stationsstraat zullen die veranderingen het meeste opvallen. Bij de overige vier zal het eerder maatwerk zijn.



,,Bij de Stationsstraat en Willem II-straat kunnen we breed ingrijpen, van gevel tot gevel", vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Bij de Nieuwlandstraat, Tuinstraat, Heuvelstraat en Korte Heuvel is die ruimte beperkt. Bijvoorbeeld omdat er al wordt gewinkeld, gestapt of er veel fietsers doorheen rijden.“



Het werk is nodig omdat de zomers steeds heter worden en de hoosbuien heviger. De stad moet groener en onder de grond wordt ruimte gemaakt om water op te vangen.