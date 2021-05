Willem II-supporters eren overleden Jayden (12) met spandoek in stadion

Stille tocht voor verongeluk­te Jayden (12), Ring­baan-Zuid in Tilburg zaterdag­avond dicht

7 mei TILBURG - Voor de verongelukte Jayden van Lieshout wordt zaterdagavond in Tilburg een stille tocht gehouden. In verband hiermee is de Ringbaan-Zuid tijdelijk afgesloten. De 12-jarige jongen kwam dinsdag om het leven bij een verkeersongeluk op de kruising van de Ringbaan-Zuid met de Broekhovenseweg. Nabestaanden organiseren de stille tocht voor vrienden en familie van de jongen.