Willem II wijst ook naar UEFA: 'Als de supporters in het stadion konden zitten, hadden we de controle’

TILBURG - Willem II zou ‘wel controle over de supportersbijeenkomst’ hebben gehad als die in het stadion had plaatsgevonden. Dat schrijft de Tilburgse club vrijdagmiddag in een reactie op de consternatie die ontstond over de supportersbijeenkomst donderdagavond. ,,Wij betreuren dat op het Olympiaplein de corona-richtlijnen niet opgevolgd zijn.”

De club vindt ondanks de onrustige avond dat de gemeente ‘de juiste afweging’ heeft gemaakt om de supporters op één plek samen te laten komen. In een reactie schrijft de club dat vanwege reglementen van de UEFA geen supporters bij Willem II – Rangers FC aanwezig mochten zijn, waardoor het Olympiaplein in Tilburg een alternatief was.

De gemeente Tilburg verleende eerder deze week een vergunning voor het supportersplein, waar supporters gezamenlijk de wedstrijd mochten bekijken. Al snel bleek dat de coronaregels niet werden opgevolgd, zo werd er geen afstand gehouden door de zo'n 800 aanwezigen.

Reactie directeur

Willem II heeft vrijdag de situatie met de gemeente besproken. Algemeen directeur Martin van Geel zegt in een reactie op de website van de club: ‘Wij vinden dat de gemeente de juiste afweging heeft gemaakt om onze supporters op één plek samen te laten komen en te faciliteren. Daarmee wordt voorkomen dat Willem II-supporters zich ongecontroleerd door de binnenstad en daarbuiten gaan begeven. Want dat al onze supporters na 15 jaar weer een Europese thuiswedstrijd voor de buis zouden gaan bekijken, is een utopie. Zo’n wedstrijd willen ze samen beleven en dat vinden wij heel logisch. Daarentegen betreuren wij dat op het plein de corona-richtlijnen niet opgevolgd zijn. Ieder individu moet zijn of haar verantwoordelijkheid daarin nemen.’

Voller stadion

Vanwege de reglementen van de UEFA mochten bij Willem II – Rangers FC geen supporters aanwezig zijn. Het supportersplein bood Willem II-supporters een alternatief om alsnog samen de wedstrijd te beleven. Van Geel: ‘Bij onze eerste competitiewedstrijd waren bijna 4000 supporters aanwezig. Dat is uitstekend verlopen, mede doordat we weten welke personen in ons stadion aanwezig zijn en daar dus controle over hebben. Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing voor het voorkomen van dergelijke escalaties.’

De richtlijnen werden niet allemaal opgevolgd op het Olympiaplein:

Volledig scherm COVID-19 regels uit vergunning fanplein Willem II © BD