Willy Strik-Story, oud-raadslid Bejaardenpartij Tilburg, overleden

Een jaar was Willy Strik-Story als derde vrouw in de rij fractievoorzitter van die partij. Ze volgde Tessy van Dooren op, die tien jaar lang het gezicht van de ABT was geweest. Strik-Story moest in 1994 na interne strubbelingen het veld ruimen voor een mannelijke opvolger, A. Brock.

In september 2002 vierden Willy Story en haar echtgenoot Joop Strik in Tilburg hun diamanten huwelijk. Ze hadden elkaar in de oorlog (in 1941) in de Betuwe leren kennen. Willy was verpleegster, Joop vertegenwoordiger, en beiden hadden schrik om in Duitsland tewerkgesteld te worden. De oplossing: trouwen. In 1953 gingen ze in Tilburg wonen. Strik-Story is onder meer ook actief geweest bij het Rode Kruis.