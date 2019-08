Wind deert Kaapstad niet: leve de lol in hartje Tilburg

TILBURG - Er is soms harde wind, maar die deert de kunst, grappen en grollen van Kaapstad in de binnenstad van Tilburg amper. ,,Hartstikke leuk hoe mensen zich verbazen en dan zomaar in gesprek raken.”

Weer of geen weer: Tilburg centrum is dit weekeinde gekaapt door kunstenaars. Vooral op het Pieter Vreedeplein waait het zaterdag soms stevig, maar bij de JA Betoging heeft dat slechts een losgewaaid spandoekje tot gevolg. ,,Als het maar droog blijft en daar ziet het naar uit. En zondag wordt helemaal goed", zegt Arjan Gebraad van Tilburg Cowboys.

Hij port zaterdag rond de middag het publiek vast op met slogans die vrijdag al klonken. ,,Leuker dan voor de hand liggende als 'minder plastic in de oceaan’ vind ik bij voorbeeld ‘elke dag kunnen poepen!'.” En door de megafoon schalt het: ‘vanavond pannekoeken eten. JA! JA! JA!’

Koninklijke liefkozing

Op de Heuvel laat Marie-Louise van Gils trots de foto zien van haar met Koning Willem II. Een Royal Kiss zat er niet in, daarvoor bleek ze te klein, maar met haar handkus en aai over zijn wang is ze ook supertevreden. ,,Maar maak van die aai maar gerust een liefkozing. Zo'n kans krijg je maar een keer. Die wilde ik me als rasechte Tilburgse niet laten ontgaan.”

Te klein voor een kus, maar Marie-Louise van Gils is ook superblij met een koninklijke liefkozing.

De Royal Kiss is het enige van 27 Kaapstad-kunstwerken en acts die mogelijk wat aangepast moeten worden. ,,Als het erg hard waait halen we doeken van de opgang weg om schade te voorkomen”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Belgisch braaf wachten

Verderop op de Heuvel loopt oma Godelieve (76) met kleindochter Nel (15) giebelend door de slagbomen van Prohibido el Paso. Een paar kinderen glippen er lachend onderdoor, maar beide dames uit het Vlaamse Mechelen blijven keurig wachten. ,,Wij komen uit België hè, we zijn wat braver", zegt Godelieve. Bij toeval zijn ze - zoekend naar een betaalbaar hotel - in Tilburg beland. ,,voor het eerst, maar dit is leuk!”

Wel of niet? De kus van Hetty en René Sauvé.

René en Hetty Sauvé hebben plaatsgenomen op een stellage van ‘het Instituut voor de Loslopende Mens’: een uitnodiging om door een raampje met elkaar in debat te gaan. Onderwerp: durft zij het aan hem door het luik een zoen te geven: best eng! ,,We hebben vaak een meningsverschil, maar komen er altijd uit", lacht hij alvorens hij zijn lippen op de hare drukt.

Gesprekken met wildvreemden