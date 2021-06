Windmolens bij Beekse Bergen komen er niet, bepaalt gemeenteraad Hilvarenbeek

In het totaal werden tijdens de gemeenteraad gisteravond zes aanpassingen voorgesteld en vijf moties over de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarin worden de zoekgebieden aangegeven in Hilvarenbeek voor het opwekken van energie via windmolens en zonnepanelen. Toch kwam de familie Lips van safaripark Beekse Bergen in april met een kaartje waarop acht molens stonden ingetekend rondom het park. Het zorgde gelijk voor veel onrust onder omwonenden, onder meer rond de Westrik. Een van de omwonenden heeft daarop een spandoek over de N269 gehangen om het ongenoegen duidelijk te maken.