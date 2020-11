Windmolens en zonnevelden aanleggen? Daar richten we een bedrijf voor op, denken regiogemeenten

Luchtbuks Ria verovert harten van tv-kij­kers: ‘Wat een geweldige vrouw’

16 november TILBURG - De 100-jarige Ria van Dijk, in Tilburg en omstreken beter bekend als ‘Luchtbuks Ria’ was maandagavond te zien in het SBS 6-programma ‘100 jaar jong’, waarin presentator Gordon op bezoek gaat bij ouderen van 100 jaar. Op social media regende het tijdens de uitzending warme reacties van kijkers.