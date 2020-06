Winkelcentrum in Berkel-Enschot valt deze maand al ten prooi aan slopershamer

De sloop van het oude winkelcentrum Eikenbosch (1971) in Berkel-Enschot begint eerder op verzoek van omwonenden en ligt stil tijdens de bouwvak. De slopershamer moet wel voorzichtig te werk gaan, want de eerste steen die bij de bouw gelegd is, moet gespaard blijven.

Op een bewonersbijeenkomst in februari presenteerde projectontwikkelaar Heijmans de eerste plannen voor de sloop van winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot inclusief de voormalige bibliotheek, cultureel centrum De Schalm en de Albert Heijn-supermarkt. Een aantal omwonenden maakte bezwaar tegen deze planning, waarbij de sloop in juli zou starten.

Omwonenden vreesden te veel overlast in een periode waarin ze veel buiten zijn en in de tuin zitten. Anderen wilden graag een zo snel mogelijke sloop om verloedering tegen te gaan. ,,Met de nieuwe planning proberen we aan allebei tegemoet te komen", zegt Kasper Moree, omgevingsmanager bij Heijmans. ,,Daarom starten we begin juni al en ligt het project in de bouwvak drie weken stil."

Begin september moet dan de bibliotheek en Schalm zijn gesloopt, een maand later het winkelcentrum." Het terrein komt daarna braak te liggen, waarbij een klankbordgroep nadenkt over een tijdelijke inrichting. Het uiteindelijke plan is woningbouw met mogelijk ruimte voor zorgcentrum Torentjeshoef en een uitbreiding van basisschool Rennevoirt.

Eerste steen

Bij de werkzaamheden moet de slopershamer wel voorzichtig worden gehanteerd als het aan Jack van der Sanden uit Berkel-Enschot ligt. Hij heeft gevraagd of de eerste steen, in december 1971 gelegd door toenmalig burgemeester Aarts, voorzichtig kan worden uitgehakt. ,,Het is een letterlijk een stuk historie van Berkel-Enschot dat mijn inziens moet blijven behouden." Van der Sanden heeft afspraken gemaakt over het loshalen en vervoeren van de steen. ,,We weten niet precies hoe de steen vastzit, maar hopen deze er heel uit te krijgen. Daarna gaat de steen naar museum Onder d'n Hooizolder in Berkel-Enschot."

Het carillon wordt verplaatst naar de nieuwe rotonde in de Koningsoordlaan. Heemkundekring De Kleine Meijerij verzocht de gemeente nog om een andere plek, maar in ieder geval het carillon weer te laten spelen. Dat laatste verzoek wordt nu ingewilligd, zij het dat het carillon enkel nog om 12 uur gaat spelen om overlast voor omwonenden te beperken.