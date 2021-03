Winkelen met tijdslimiet: tien minuten voor opbergdozen, een half uur voor nieuwe kleding

Huurder is al zestien jaar weg en vecht hennepboe­te aan: ‘Alles staat nog op zijn naam’

2 maart TILBURG - Zo’n twee jaar geleden werd in de Oudenboschstraat in Tilburg een hennepkwekerij in een huurwoning gevonden. Reden voor de gemeente een boete van ongeveer twee mille op te leggen omdat er geen mensen maar planten aanwezig waren. Maar wie gaat die betalen? De ontvanger van de rekening zegt dat hij al sinds 2003 niet meer in het huis woont.