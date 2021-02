Winkelen op afspraak leidt tot kleine stormloop bij babywinkel: al honderden aanvragen

De persconferentie was nog geen vijf minuten afgelopen, of bij Quatta stond de reserveringsmodule al online. ,,We zagen het natuurlijk al aankomen, dus we waren een beetje voorbereid", stelt Danielle Loonen, één van de uitbaters van de winkel met ‘betaalbare kunst’ in de Heuvelstraat. ,,De eerste afspraak is ook al binnen. Mensen kunnen straks toch dat beeldje of schilderij even in het echt zien, voor ze het kopen.”