Winkelen op afspraak, maar zonder aankoop ‘ik voel me er niet bezwaard over hoor’

In de winkel van Pronto Wonen in de AaBe-fabriek hangt zaterdagmiddag een ontspannen sfeer. Het is rustig in de 1800 vierkante meter tellende zaak, her en der bekijken -voornamelijk- echtparen en stelletjes tafels, stoelen, banken en kasten. Ook Ben (73) en Annemarie (71) de Cloo kuieren door de winkel. ,,We zoeken naar een fauteuil die past bij onze zithoek en de banken en hebben ook al een mooie lamp zien staan”, zegt het echtpaar uit Kaatsheuvel, dat voor het eerst gebruik maakt van de mogelijkheid tot winkelen op afspraak. ,,Dat bevalt prima”, zegt Annemarie. ,,Normaal gesproken is het op zaterdag hartstikke druk, nu kunnen we op ons gemak rondkijken.” ,,Ik heb gisteren via de website een afspraak gemaakt”, zegt Ben. ,,Ook bij twee andere winkels, dat sluit dan mooi op elkaar aan.”