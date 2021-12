Winkeliers staren na lockdown in de afgrond van een bouwput: ‘Zo wordt dit nog onze laatste kerst’

Een al maanden opengebroken straat voor de deur is erger dan de lockdown, geen fijne constatering. ,,Toen waren we bereikbaar voor to go”, vertelt Vita Statie, eigenaresse van koffiezaak Kaldi. ,,Het was niet veel, wel iets. Nu is voor mensen te moeilijk om langs te komen.” Het werk begon in juni, de straat oogt in de voor winkeliers belangrijke decembermaand nog altijd als een bouwput. En het eind is nog lang niet in zicht.



Loop bij de winkels van de Willem II-straat binnen en je hoort uiteenlopende verhalen over hoe pijnlijk het is, vooral nu. Bij slagerij en levenswarenwinkel Rif zijn de schappen nagenoeg leeggeruimd, er komt toch bijna niemand. Bij hardloopwinkel Lopers Company houden ze het hoofd boven water 'door te schrapen’.



Kookboekenwinkel 63° zag de omzet met meer dan dertig procent teruglopen, bij Kaldi komen de klanten die er om de dag zaten nu eens per week. Eetzaak La Nonna - ‘s avonds gesloten door corona - ziet het somber in en teert op het spaargeld. Bij modezaak Stuen Store komen er op een ‘goede zaterdag’ nog drie mensen binnen.