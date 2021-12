'Winkelpand Nicolaas Pieckstraat in Tilburg moet bewaard blijven, desnoods als monument’

Volgens Ad van Eijck van het bestuur van de Heemkundekring Tilborch gaat het om een ‘mooi, vriendelijk straatje’ tussen het Besterdplein en de Leonard van Vechelstraat, waar nummer 11 dus onderdeel van is. In het plan moeten er echter drie woningen komen in plaats van het oude winkelpand. ,,In de straat staan een aantal mooie pandjes. Hoe meer we daarvan kunnen bewaren, hoe beter dat is. Desnoods moet het maar een gemeentelijk monument worden, al snap ik ook dat het misschien geen hemelbestormend pand is", stelt Van Eijck. Hij noemt het verder bijzonder dat er nooit aan het pand gerommeld is. ,,Het is nog echt een oud winkelpand.”