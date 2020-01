Winter Wonder Circus als decor voor nieuwe ontmoetingen

Met elkaar in contact

Voorafgaand aan de circusvoorstelling (speciaal voor de doelgroep deels eigentijds en deels nostalgisch) kunnen bezoekers die dat willen, met elkaar in contact komen. Dat kan uit eigen beweging, of in een interactief programma-onderdeel met comédienne Christel de Laat, die desgewenst toeschouwers met elkaar koppelt. Daarnaast kunnen mensen ook nog gekoppeld worden aan de hand van schriftelijke wensen na afloop van het Ontmoetingscircus.

Opnieuw aansluiting

Het is treffende beeldspraak voor het ontheemde gevoel dat ouderen kunnen krijgen als mensen uit hun omgeving wegvallen en ze opnieuw aansluiting moeten zoeken. Govaarts is er vaak genoeg getuige van. Als coördinator Er-op-uit! bij zorgcentrum Het Laar, maar ook vanwege de sociale activiteiten voor ouderen, die ze organiseert met haar eigen bedrijf Achter de geraniums uit! Govaarts: ,,Het Winter Wonder Circus staat jaarlijks vlakbij Het Laar. Eerder had Kevin van Geet - de circusdirecteur - mij al gevraagd of het circus niet iets voor de bewoners van Het Laar is. Maar er kunnen zevenhonderdvijftig mensen in de tent; zoveel bewoners heeft Het Laar niet eens. Toen dacht ik: dat kan voor een grotere groep, zodat heel Tilburg er wat aan heeft.''

Zwart gat

Een andere participant is uitvaartonderneming Monuta Tom van Dijk. Van Dijk: ,,Bij nazorg-gesprekken zien we vaak hoe nabestaanden in een zwart gat vallen en blij zijn met een bezoekje. Daarom sprak het idee van het Ontmoetingscircus ons aan. Ik merkte onlangs hoe de problematiek is, toen een mevrouw een kaartje voor het circus kwam kopen. Ze had echt haar moed bijeen moeten rapen. Ze zei: 'Als ik vandaag niet op de fiets stap, durf ik daarna niet meer'. Mensen zijn vaak best vitaal, maar initiatief alleen nemen, is een grote stap.'' Govaarts: ,,Het Ontmoetingscircus is niet uitsluitend voor mensen die alleen zijn komen te staan. Ook hun partner mag mee komen.''