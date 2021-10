‘Winterslaap’ van Tilburgse hiphopper over overleden vriend wekt veel emoties op ‘mensen vinden er steun in’

,,Ik heb veel moeten janken deze week”, stelt Tim van Dongen, beter bekend als hiphopartiest Timm, tot zijn eigen verbazing vast. De 35-jarige Tilburger schreef zijn nieuwe single ‘Winterslaap’ over een vriend van hem die in de zomer van 2018 een einde aan zijn eigen leven maakte. Vorige week bracht hij het nummer uit in samenwerking met zelfmoordpreventiedienst 113, en draaide 3FM het voor het eerst op de nationale radio. De reacties overweldigden de maker ervan. ,,Voorheen was ik niet zo van de persoonlijke tracks, dus het was best spannend om dit te doen. Maar het doet me wel goed om te horen dat mensen er steun in vinden.”