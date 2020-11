Wisselstoring: geen treinen tussen Boxtel en Tilburg, geen sprinters tussen Breda en Den Bosch

Smaakma­kers Jong België van Willem II en Vitesse treffen elkaar: Trésor versus Openda

31 oktober Willem II en Vitesse staan in Tilburg tegenover elkaar. Het is een duel waarin de Tilburgse club moet proberen punten te rapen. Voor twee spelers is het iets meer dan dat. Het is ook de clash tussen spelverdeler Mike Trésor en spits Loïs Openda, twee van drijvende krachten van het succesvolle Jong België.