Witte rook onder motorkap van grote limousine op de A65 bij Berkel-Enschot

Man (20) aangehou­den in Rijen op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen

14:04 RIJEN - Een 20-jarige man is vrijdagavond op de Oosterhoutseweg in Rijen aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen. De politie meldt dat de man de aandacht trok van agenten, omdat hij in een auto reed waarvan de complete lichtunit miste.