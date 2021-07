Wobbe moest na protest afscheid nemen van zijn muizenpaleis: hij mist het kermisleven iedere dag

video Tilburgse kermis losgebar­sten: ‘Je kunt de jeugd niet achter de geraniums zetten’

16 juli TILBURG - Zwieren, zwaaien, afstand houden: de Tilburgse kermis is begonnen. Al is het door corona voor het tweede jaar een afgeslankte kermis die dichtgaat als het maximum aantal bezoekers is bereikt. Vorig jaar kon er 1800 man rondlopen, dit jaar 8000 op drie omhekte pleinen. ,,Ja, wij durven dit aan in Tilburg”, zegt kermiswethouder Rolph Dols.