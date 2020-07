Wobby.club van Tilburgs magazine tot internationaal kunstenaarsplatform

Het apparaat met de naam risograph duplicator is het kloppend hart van de Wobby Club. De machine lijkt op een kopieerapparaat zoals je op iedere kantoorvloer terugvindt, maar is eigenlijk een soort geautomatiseerde zeefdruk. Met hoge snelheid wordt de felgekleurde inkt door een stencil op het papier gedrukt. En hoewel de risoprinter maar twee kleuren tegelijk kan drukken, is de techniek een bron van inspiratie voor illustratoren en andere creatievelingen in de wereld van self-publishing (onafhankelijke uitgevers die vaak in kleine oplages publiceren).



,,De populariteit van de risoprinter is de afgelopen jaren enorm toegenomen”, vertelt Schalk, terwijl ze de twee ronde trommels met inkt in de machine laat zien. ,,Dat is best opvallend, gezien de beperkingen van deze techniek, maar juist die beperking maakt de printer interessant.” Dat vindt ook Bobbi Oskam, een jonge illustrator uit Utrecht die Schalk vaak komt helpen. ,,Je moet slim ontwerpen. Het is een uitdaging om met beperkte middelen tot mooie resultaten te komen.”