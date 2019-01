Wobbyaanland, de speeltuin van Wobby in de LocHal

Goirles raadslid Mark van Oosterwijk wordt raadsadvi­seur in Oisterwijk

13:22 GOIRLE/OISTERWIJK - Mark van Oosterwijk is gemeenteraadslid in Goirle en wordt nu adviseur van de gemeenteraad in Oisterwijk. Of dat wel of niet kan heeft Van Oosterwijk zelf uitgebreid toegelicht in een brief aan zijn Goirlese collega's. ,,Ik besef me terdege dat de combinatie van functies risicovol kan zijn.”