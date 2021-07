Woedende automobilist rijdt in op vrouw en kind op Spoorlaan Tilburg, omstanders stoppen auto

Rond kwart over vier keerde de automobilist bij het stoplicht op de zeer drukke kruising, zo melden omstanders. Daar ging ‘een conflict’ aan vooraf, meldt de politie. Veel mensen zagen daarop hoe de man instuurde op de grijze Renault van de vrouw. Daarop stapte de vrouw in paniek uit de auto. De automobilist reed daarop nogmaals in op de vrouw, melden de omstanders. Zij kwam enige tijd klem te zitten. De vrouw is gewond geraakt, al lijken de verwondingen op het eerste oog niet ernstig. Het kind in de auto is ook niet gewond geraakt.