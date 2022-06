Woedende KVL-bewoner tegen politiek Oisterwijk: ‘U speelt stommetje’

Loon op Zand stelt sporthal De Wetering beschik­baar voor crisisnood­op­vang 150 asielzoe­kers

LOON OP ZAND - Loon op Zand heeft zijn hand opgestoken en regelt de komende weken de crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers in Brabant. Wanneer opvangcentrum Ter Apel overbelast is, zijn asielzoekers vanaf volgende week woensdag twee weken welkom in sporthal De Wetering.

8 juni